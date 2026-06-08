Москва8 июнВести.Дептранс Москвы сообщил, что движение на Замоскворецкой линии метро восстановлено и вводится в график.
Информация об этом опубликована в Telegram-канале ведомства в 11.37.
Ранее сообщалось, что на южном участке зеленой ветки московского метро временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути.
Движение на Замоскворецкой линии (2) восстановлено и вводится в графикговорится в публикации
В районе 11 утра не было движения от станции "Алма-Атинская" до станции "Орехово", в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами
В 11.51 ведомство уточнило, что движение на Замоскворецкой линии в графике. О состоянии человека, упавшего на пути, информации пока нет.