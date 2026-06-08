Дептранс Москвы: движение на Замоскворецкой линии метро введено в график

Движение на зеленой ветке метро Москвы вводят в график после человека на пути Дептранс Москвы: движение на Замоскворецкой линии метро введено в график

Москва8 июн Вести.Дептранс Москвы сообщил, что движение на Замоскворецкой линии метро восстановлено и вводится в график.

Информация об этом опубликована в Telegram-канале ведомства в 11.37.

Ранее сообщалось, что на южном участке зеленой ветки московского метро временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути.

Движение на Замоскворецкой линии (2) восстановлено и вводится в график говорится в публикации

В районе 11 утра не было движения от станции "Алма-Атинская" до станции "Орехово", в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами

В 11.51 ведомство уточнило, что движение на Замоскворецкой линии в графике. О состоянии человека, упавшего на пути, информации пока нет.