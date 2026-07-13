Москва13 июлВести.Движение на Сокольнической линии московского метрополитена восстановлено и введено в график. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.
Движение на Сокольнической линии восстановлено и … [введено] в графикговорится в сообщении, опубликованном в канале дептранса в мессенджере МАХ
Около 06.00 мск на восточном участке Сокольнической линии были увеличены интервалы движения в связи с проверкой инфраструктуры. Позднее сообщалось, что нет движения от "Сокольников" до "Бульвара Рокоссовского".