Движение на Сокольнической линии метро в Москве восстановлено Движение на Сокольнической линии московского метро восстановлено

Москва13 июл Вести.Движение на Сокольнической линии московского метрополитена восстановлено и введено в график. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

Движение на Сокольнической линии восстановлено и … [введено] в график говорится в сообщении, опубликованном в канале дептранса в мессенджере МАХ

Около 06.00 мск на восточном участке Сокольнической линии были увеличены интервалы движения в связи с проверкой инфраструктуры. Позднее сообщалось, что нет движения от "Сокольников" до "Бульвара Рокоссовского".