Москва31 маяВести.Движение на Сокольнической линии метрополитена Москвы, нарушенное из-за неисправности, восстановлено, сообщает столичный Дептранс в Telegram-канале.
Движение… восстановлено и вводится в графикговорится в публикации
Вечером 31 мая поезда в течение некоторого времени не ходили на участке Сокольнической линии от "Комсомольской" до "Бульвар Рокоссовского". В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.
Сотрудники метрополитена устраняли неисправность, что потребовало временного снятие напряжения.
В Дентрансе заверили, что безопасности пассажиров ничего не угрожало.