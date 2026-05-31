Москва31 мая Вести.Движение на Сокольнической линии метрополитена Москвы, нарушенное из-за неисправности, восстановлено, сообщает столичный Дептранс в Telegram-канале.

Движение… восстановлено и вводится в график говорится в публикации

Вечером 31 мая поезда в течение некоторого времени не ходили на участке Сокольнической линии от "Комсомольской" до "Бульвар Рокоссовского". В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

Сотрудники метрополитена устраняли неисправность, что потребовало временного снятие напряжения.

В Дентрансе заверили, что безопасности пассажиров ничего не угрожало.