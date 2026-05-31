Москва31 маяВести.На восточном участке Сокольнической линии московском метро вечером 31 мая прекращено движение поездов, сообщает столичный Дептранс в Telegram-канале.
На Сокольнической линии (1) нет движения от "Комсомольской" до станции "Бульвар Рокоссовского"говорится в публикации
В обратную сторону поезда следуют с увеличенными интервалами.
Сотрудники метрополитена устраняют неисправность, из-за чего потребовалось временное снятие напряжение.
Безопасности пассажиров ничего не угрожает, заверили в Дентрансе.