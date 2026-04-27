Москва27 апр Вести.В пресс-службе столичного Дептранса заявили о частичной приостановке движения на Арбатско-Покровской линии московского метро.

Как сообщалось ранее, сбой возник из-за упавшего на пути дерева.

На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения на участке межу станциями "Партизанская" и "Щелковская" говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

Как сообщилось ранее, за сутки в Москве выпала уже половина месячной нормы осадков. Водителей предупредили о затяжном снегопаде и попросили тех автомобилистов, которые успели сменить резину с зимней на летнюю, воспользоваться общественным транспортом.