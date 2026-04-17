Участок московского метро от "Строгино" до "Пятницкого шоссе" закроют до 8 мая

Четыре станции Арбатско-Покровской линии метро будут закрыты до 8 мая Участок московского метро от "Строгино" до "Пятницкого шоссе" закроют до 8 мая

Москва17 апр Вести.Участок Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" временно закроют с 30 апреля по 8 мая включительно. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ограничения связаны со строительством тоннеля Рублево-Архангельской ветки.

Нельзя будет воспользоваться станциями "Мякинино", "Волоколамская", "Митино" и "Пятницкое шоссе" сказано в сообщении

Пассажиры могут воспользоваться станциями Таганско-Краснопресненской линии и второго Московского центрального диаметра, а также бесплатными автобусами вдоль закрытого участка.