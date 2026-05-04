В Москве 6 станций метро 9 мая будут работать для входа и пересадки пассажиров

Шесть станций московского метро 9 мая будут работать только на вход и пересадку В Москве 6 станций метро 9 мая будут работать для входа и пересадки пассажиров

Москва4 мая Вести.Станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии московского метрополитена будут работать 9 мая только на вход и пересадку пассажиров. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

Ограничения будут действовать с 05.30 мск 9 мая и до окончания перекрытий.

Также уточняется, что станция "Библиотека им. Ленина" будет работать только на пересадку.

Во время проведения мероприятий возможны ситуативные ограничения на вход и выход на других станциях московского метро по требованию полиции говорится в сообщении, опубликованном в канале дептранса в мессенджере MAX

Дополнительные ограничения возможны на станциях "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Лубянка", "Китай-город".

Граждан призвали быть более внимательными при пользовании транспортом, следовать всем правилам и требованиям сотрудников.