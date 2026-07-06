Вход на станцию "Парк культуры" Московского метрополитена ограничат по будням Режим работы станции "Парк культуры" Кольцевой линии метро изменится с 6 июля

Москва6 июл Вести.Вход станцию метро "Парк культуры" Кольцевой линии будет ограничен в часы пик по будням, сообщила пресс-служба столичного Дептранса на официальном сайте.

С 6 июля по будням с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 станция "Парк культуры" Кольцевой линии метро будет работать только на выход пассажиров. Ограничение в часы пик связаны с ремонтом эскалаторов отметили в пресс-службе

Недоступен также будет переход с одноименной станции Сокольнической линии на кольцо. При этом с Кольцевой линии на Сокольническую перейти будет возможно.

Завершить все работы планируется до сентября.