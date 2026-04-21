Москва21 апрВести.Причиной остановки движения поездов на участке "Сокольники" – "Парк Культуры" Сокольнической линии метро стала техническая неисправность одного из поездов. Об этом сообщили в столичном дептрансе.
Отмечается, что поезд находится на сервисном обслуживании компании-производителя.
Безопасности пассажиров ничего не угрожало, сотрудники метро помогли организованно покинуть остановленный поезд и пройти на станциюговорится в сообщении
Сейчас на месте происшествия работают специалисты метрополитена.
В дептрансе добавили, что запущен компенсационный маршрут от метро "Черкизовская" до метро "Комсомольская" с остановками у станций "Черкизовская", "Преображенская площадь", "Сокольники", "Красносельская" и "Комсомольская".