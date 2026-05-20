Москва20 маяВести.На Замоскворецкой линии московского метрополитена не было движения от станции "Театральная" до станции "Сокол". Об этом сообщил департамент транспорта столицы.
Нет движения от станции "Театральная" до станции "Сокол". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интерваламиговорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дептранса
Однако уже спустя 15 минут было объявлено, что движение на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график.
О причинах сбоя не уточняется.