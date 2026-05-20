На Замоскворецкой линии метро не было движения от "Театральной" до "Сокола"

Москва20 мая Вести.На Замоскворецкой линии московского метрополитена не было движения от станции "Театральная" до станции "Сокол". Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

Нет движения от станции "Театральная" до станции "Сокол". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дептранса

Однако уже спустя 15 минут было объявлено, что движение на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график.

О причинах сбоя не уточняется.