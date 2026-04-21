В Московском метрополитене опровергли сообщения о сходе поезда с рельсов

Москва21 апр Вести.Причиной остановки движения поездов на Сокольнической линии метро стала техническая неисправность колесной пары третьего вагона. Об этом заявила замначальника Московского метрополитена Юлия Темникова, опровергнув появившуюся информацию о сходе вагона с рельсов.

Ранее стало известно о временной приостановке движения поездов на участке "Сокольники" – "Парк Культуры" красной ветке метро.

Ряд каналов размещает недостоверную информацию о том, что произошел сход состава с рельсов. Это на 100% фейк, настоящая причина – в технической неисправности колесной пары третьего вагона написала Темникова в своем Telegram-канале

Она добавила, что никто из пассажиров не пострадал. Работники метро помогли им покинуть остановленный поезд и пройти на станцию.

В настоящее время запущен компенсационный маршрут от метро "Черкизовская" до метро "Комсомольская" с остановками у станций "Черкизовская", "Преображенская площадь", "Сокольники", "Красносельская" и "Комсомольская".