Движение поездов на Сокольнической линии метро восстановили

Москва21 апр Вести.Специалисты завершили восстановительные работы на участке Сокольнической линии – по путям прошел пробный поезд без пассажиров. Об этом сообщила замглавы Московского метро Юлия Темникова.

Она отметила, что все системы работают штатно.

Движение на всей Сокольнической линии (1) восстановлено. Поезда следуют по всем участкам линии, график движения постепенно нормализуется, а интервалы сокращаются сказала Темникова

Ранее стало известно о временной приостановке движения поездов на участке "Сокольники" — "Парк Культуры" из-за технической неисправности колесной пары третьего вагона одного. Из поезда были эвакуированы пассажиры, никто не пострадал.