Москва29 июнВести.С 6 июля на станции московского метрополитена "Парк культуры" Кольцевой линии введут изменения в графике. В час пик она будет работать только на выход, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Меры связаны с ремонтом эскалаторов.
С 6 июля по будням с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 станция "Парк культуры" Кольцевой линии метро будет работать только на выход пассажировнаписано в сообщении
В связи с этим вход на нее и пересадка со станции "Парк культуры" Сокольнической линии на Кольцевую будут недоступны. Возможность пересадки в обратном направлении сохранится.
Уточняется, что завершение всех работ планируется до сентября.