Станция "Парк культуры" в Москве будет работать только на выход с 6 июля В Москве станция метро "Парк культуры" изменит график работы с 6 июля

Москва29 июн Вести.С 6 июля на станции московского метрополитена "Парк культуры" Кольцевой линии введут изменения в графике. В час пик она будет работать только на выход, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Меры связаны с ремонтом эскалаторов.

С 6 июля по будням с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 станция "Парк культуры" Кольцевой линии метро будет работать только на выход пассажиров написано в сообщении

В связи с этим вход на нее и пересадка со станции "Парк культуры" Сокольнической линии на Кольцевую будут недоступны. Возможность пересадки в обратном направлении сохранится.

Уточняется, что завершение всех работ планируется до сентября.