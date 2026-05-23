Москва23 мая Вести.Поезда "Ласточка" на Московском центральном кольце будут курсировать с минимальными интервалами 24 мая, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Отмечается, что с четырехминутными интервалами поезда будут ходить до 22.00.

Это связано с проведением мероприятия на стадионе "Лужники", рядом с которым расположена одноименная станция Московского центрального кольца сказано в сообщении

Ранее столичном дептрансе сообщали, что в связи с проведением футбольного матча будет временно закрыто движение в районе "Лужников". Так, 08.00 и до окончания мероприятия нельзя будет проехать с Хамовнического Вала на улицу Доватора. С 19.00 будут закрыты участки улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, Проектируемого проезда № 2309, переулка Хользунова, а также участок дублера Комсомольского проспекта.

Кроме того, с 00.01 24 мая до окончания мероприятия на некоторых участках будет запрещена парковка.