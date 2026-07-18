Москва18 июлВести.В Москве вечером субботы, 18 июля, на станциях метро, расположенных в окрестностях стадиона "Лужники", возможны ограничения на вход и выход. Об этом сообщает Департамент транспорта.
Это связывается с проведением на столичном стадионе массового мероприятия. Арена примет музыкальный концерт.
На ближайшей к стадиону станции "Спортивная" перед мероприятием южный вестибюль будет работать для выхода пассажиров, после – только для входасказано в публикации Дептранса
Горожанам и жителям столицы в целях экономии времени в пути рекомендуется заблаговременно пополнить транспортные карты.
Также оплатить проезд можно банковской картой, приложив ее к турникету.