Дептранс: 18 июля на станциях метро у стадиона "Лужники" возможны ограничения

На станциях метро у стадиона "Лужники" вечером субботы возможны ограничения Дептранс: 18 июля на станциях метро у стадиона "Лужники" возможны ограничения

Москва18 июл Вести.В Москве вечером субботы, 18 июля, на станциях метро, расположенных в окрестностях стадиона "Лужники", возможны ограничения на вход и выход. Об этом сообщает Департамент транспорта.

Это связывается с проведением на столичном стадионе массового мероприятия. Арена примет музыкальный концерт.

На ближайшей к стадиону станции "Спортивная" перед мероприятием южный вестибюль будет работать для выхода пассажиров, после – только для входа сказано в публикации Дептранса

Горожанам и жителям столицы в целях экономии времени в пути рекомендуется заблаговременно пополнить транспортные карты.

Также оплатить проезд можно банковской картой, приложив ее к турникету.