Москва20 июнВести.Движение на части центральных улиц и набережных Москвы будет ограничено в ночь с 20 на 21 июня из-за проведения "Ночного забега", сообщила пресс-служба столичного Дептранса в Telegram-канале.
Напоминаем, что … в ночь с 20 на 21 июня временно закроют движение на ряде центральных улиц и набережных в связи с проведением "Ночного забега"написали там
Уточняется, что закрыты для движения будут участки Университетской площади, Тестовской улицы, Пресненской, Краснопресненской и Шелепихинской набережных и ряда других улиц.