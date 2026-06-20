Движение на ряде улиц и набережных столицы ограничат в связи с "Ночным забегом"

Ряд улиц и набережных Москвы будет закрыт для движения из-за "Ночного забега" Движение на ряде улиц и набережных столицы ограничат в связи с "Ночным забегом"

Москва20 июн Вести.Движение на части центральных улиц и набережных Москвы будет ограничено в ночь с 20 на 21 июня из-за проведения "Ночного забега", сообщила пресс-служба столичного Дептранса в Telegram-канале.

Напоминаем, что … в ночь с 20 на 21 июня временно закроют движение на ряде центральных улиц и набережных в связи с проведением "Ночного забега" написали там

Уточняется, что закрыты для движения будут участки Университетской площади, Тестовской улицы, Пресненской, Краснопресненской и Шелепихинской набережных и ряда других улиц.