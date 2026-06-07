Москва7 июнВести.Спортивное мероприятие "Красочный забег" стало причиной ограничения движения транспорта по некоторым улицам в центре Москвы в воскресенье, 7 июня, сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале.
… временно не будет движения транспорта на ряде улиц в ЦАО в связи с проведением спортивного мероприятия "Красочный забег"написали в сообщении
Там уточнили, что ограничения введут на Цветном бульваре, Олимпийском проспекте, на улицах Дурова и Делегатской, а также в боковом проезде внешней стороны Самотечной эстакады.
Кроме того, с 00.01 до окончания мероприятия на всех участках ограничений будет запрещена парковка.