Лучше на метро: ряд дорог Москвы 30 мая перекрыт из-за спортивных мероприятий Дептранс Москвы напомнил о перекрытиях дорог 30 мая и призвал пользоваться метро

Москва30 мая Вести.Дептранс Москвы напоминает, что 30 мая в течение дня будет временно закрыто движение для транспорта на некоторых улицах в ЦАО, ЗАО и СЗАО столицы.

Автомобилистов призывают планировать маршрут заранее.

В ведомстве уточняют, что движение будет временно закрыто на участке Северо-Западной хорды и на улице Крылатская в связи с проведением "Большого Московского триатлона", в районе Цветного бульвара – в связи с проведением Московского детского велофестиваля, а на центральных улицах и набережных – в связи с проведением забега "Зеленый марафон".

Чтобы поездки по городу были предсказуемыми и быстрыми – выбирайте метро говорится в публикации Дептранса Москвы в Telegram-канале

Кроме того, на участках ограничений будет временно запрещена парковка, предупреждают в ведомстве.