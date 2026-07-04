Москва4 июлВести.С 20.30 4 июля временно будут перекрыты несколько улиц и набережных в ЦАО, ЗАО и СЗАО. Это связано с проведением Московского ночного велофестиваля, сообщает столичный департамент транспорта.
Некоторые ограничения начали действовать с 00.01 3 июля и продлятся до 23.59 5 июля. Так, движения нет в парковочном кармане Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.
Также будет запрещена парковка на участках ограничений 4 июля с 00.01 до окончания мероприятияговорится в сообщении
Полный список ограничений и перекрытий можно увидеть на сайте департамента.