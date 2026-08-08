В Москве будет ограничено движение из-за спортивных и культурных мероприятий В Москве 8 и 9 августа ограничат движение из-за спортивных и культурных событий

Москва8 авг Вести.В субботу и воскресенье, 8 и 9 августа, в центре, на западе и северо-западе столицы временно перекроют ряд улиц и набережных. Ограничения связаны с проведением соревнований "Лига триатлона & Ironstar Москва 226" и концерта в "Лужниках". Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, 8 августа проезд будет частично или полностью закрыт на нескольких участках в разное время: с раннего утра до вечера ограничения затронут Нижние Мневники, Крылатскую улицу, проспект Маршала Жукова, Звенигородское шоссе, а также набережные — Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую, Лужнецкую, Фрунзенскую, Пречистенскую и другие. Кроме того, будут перекрыты мосты — Карамышевский, Малый Устьинский, Астаховский и ряд набережных в центре.

9 августа с 7.00 до 20.30 ограничат движение по участку Крылатской улицы. Кроме того, с 15.00 до окончания концерта в Олимпийском комплексе "Лужники" закроют проезд по улицам Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой и Проектируемому проезду № 2309. Будет перекрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

Парковка на всех перечисленных участках будет запрещена с 0.01 8 августа до окончания мероприятий. Власти рекомендуют водителям планировать маршруты заранее и пользоваться общественным транспортом. Более подробная информация о схемах объезда доступна на официальном сайте мэра Москвы.