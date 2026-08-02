В Дептрансе рассказали о перекрытии улиц около "Лужников" 2 августа Ряд улиц перекроют 2 августа в районе "Лужников" из-за концерта

Москва2 авг Вести.В связи с проведением концерта движение по некоторым улицам в районе спортивной арены "Лужники" будет закрыто 2 августа, сообщается в MAX-канале Дептранса Москвы.

Движение будет закрыто с 08.00 до окончания мероприятия - на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора отмечается в сообщении

С 20.00 до окончания мероприятия будут закрыты несколько близлежащих улицах. Парковка 2 августа на данных участках будет запрещена. С 7.50 автобусы не будут заезжать к метро "Спортивная".