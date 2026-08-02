Дептранс: движение улице Ильинка в центре Москвы будет перекрыто 2 августа

Движение в районе Красной площади в Москве будет перекрыто 2 августа Дептранс: движение улице Ильинка в центре Москвы будет перекрыто 2 августа

Москва2 авг Вести.Проезд по улице Ильинке в районе Красной площади в Москве будет закрыт 2 августа из-за городского мероприятия, сообщила пресс-служба столичного Дептранса на официальном сайте.

Так, с 07.00 до 16.00 движение на улице Ильинке закроют на участке от Новой площади до дома 5 на Красной площади отметили в сообщении

Там также уточнили, что с 00.01 2 августа вплоть до завершения мероприятия на этом отрезке запрещена парковка.

В этот день на Ильинке и Красной площади состоятся праздничные мероприятия, посвященные Ильину дню, 420-летию Ильинского набата и 96-й годовщине образования воздушно-десантных войск.