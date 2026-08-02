Москва2 авгВести.Проезд по улице Ильинке в районе Красной площади в Москве будет закрыт 2 августа из-за городского мероприятия, сообщила пресс-служба столичного Дептранса на официальном сайте.
Так, с 07.00 до 16.00 движение на улице Ильинке закроют на участке от Новой площади до дома 5 на Красной площадиотметили в сообщении
Там также уточнили, что с 00.01 2 августа вплоть до завершения мероприятия на этом отрезке запрещена парковка.
В этот день на Ильинке и Красной площади состоятся праздничные мероприятия, посвященные Ильину дню, 420-летию Ильинского набата и 96-й годовщине образования воздушно-десантных войск.