В Москве ряд улиц перекроют в районе "Лужников" в связи с концертом

Из-за концерта в "Лужниках" в Москве 15 августа перекроют ближайшие улицы В Москве ряд улиц перекроют в районе "Лужников" в связи с концертом

Москва13 авг Вести.В районе спортивной арены «Лужники» в Москве из-за проведения концерта 15 августа будет перекрыт ряд улиц. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Движение будет закрыто с 08:00 до окончания мероприятия — на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.С 20:00 до окончания мероприятия — на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, в Проектируемом проезде № 2309 уточняется в сообщении

Также в этот день на всех участках ограничений до окончания концерта будет запрещена парковка.