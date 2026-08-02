На станциях метро вблизи "Лужников" 2 августа возможны ограничения На станциях метро вблизи стадиона "Лужники" 2 августа возможны ограничения

Москва2 авг Вести.На станциях метро, расположенных вблизи стадиона "Лужники" в Москве, 2 августа возможны ситуативные ограничения в связи с проведением мероприятия. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы.

2 августа на станциях метро, расположенных вблизи стадиона "Лужники", возможны ситуативные ограничения входа/выхода в связи с проведением мероприятия говорится в сообщении, опубликованном в канале дептранса в мессенджере МАХ

Перед мероприятием южный вестибюль станции "Спортивная" будет работать только для выхода пассажиров, после — только для входа.

Москвичам и гостям столицы рекомендовали заранее пополнить транспортную карту "Тройка" и напомнили о возможности оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникете.

С 1 по 6 августа в Лужниках проводится спортивный фестиваль. В 20.00 мск на Большой спортивной арене запланирован концерт музыканта Вани Дмитриенко.