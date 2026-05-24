Дептранс: у "Лужников" возможны ограничения на вход и выход из метро

Москва24 мая Вести.На станциях московского метрополитена у стадиона "Лужники" не исключают ограничений на вход и выход. Об этом стало известно из сообщения Департамента транспорта Москвы.

Это связано с проведением Суперфинала Кубка России по футболу, в котором встречаются "Спартак" и "Краснодар".

24 мая на станциях метро, расположенных вблизи стадиона "Лужники", возможны ситуативные ограничения входа/выхода говорится в сообщении Дептранса

В ведомстве призвали пополнить карту "Тройка" заранее во избежание очередей у касс метрополитена. Для экономии времени также рекомендуется оплачивать проезд банковской картой.