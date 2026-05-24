Перед матчем "Спартака" и "Краснодара" прошла минута молчания

Москва24 мая Вести.Перед началом финала Кубка России по футболу между столичным "Спартаком" и "Краснодаром" прошла минута молчания в память о погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске.

Команды встретились на стадионе "Лужники" в Москве. Около 70 тысяч болельщиков и участники матча почтили память жертв трагедии в ЛНР.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали с помощью беспилотников здания учебного корпуса и общежития, где находились 86 детей и один работник. Погиб 21 человек, пострадали 65.