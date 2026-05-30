Панихида по жертвам трагедии в Старобельске отслужена в Армении

Панихида по жертвам трагедии в Старобельске совершена в Армении Панихида по жертвам трагедии в Старобельске отслужена в Армении

Москва30 мая Вести.В храмах Ереванско-Армянской епархии Русской православной церкви (РПЦ) в Армении была совершена панихида по жертвам трагедии в Старобельске в ЛНР, где под удар ВСУ попал колледж. Такую информацию распространила пресс-служба посольства РФ в Ереване.

Богослужения были проведены 30 мая - в Троицкую родительскую субботу.

Состоялись заупокойные богослужения по невинно погибшим в результате подлой террористической атаки боевиков киевского режима студентам колледжа в Старобельске сказано в материале

22 мая глава ЛНР сообщил об атаке Киева на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По сообщению Следственного комитета России, удар по учебному заведению был нанесен с помощью четырех беспилотников. Атака унесла жизни 21 человека, еще более 40 пострадали. Педагог колледжа рассказала ИС "Вести", что все в учебном учреждении помогали друг другу.