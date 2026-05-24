Москва24 маяВести.Финальный матч Кубка России по футболу между "Спартаком" и "Краснодаром" посетила рекордная аудитория. Об установлении нового зрительского достижения сообщает ТАСС.
По информации источника, на решающей встрече в "Лужниках" присутствует 72 978 зрителей.
Это позволило обновить прежний рекорд, датированный 2022 годом. Четыре года назад в тех же "Лужниках" игру "Спартака" и "Динамо" посетили 69,3 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в связи с массовым спортивным мероприятием на входах и выходах близлежащих к "Лужникам" станциям метро могут возникнуть ограничения.