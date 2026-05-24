Рекорд посещаемости в финале Кубка России стал третьим в Европе

Москва24 мая Вести.Суперфинал Кубка России по футболу между "Спартаком" и "Краснодаром" стал рекордным в истории турнира. Среди европейских национальных кубков это достижение вошло в топ-3, сообщает РФС.

Воскресный матч в московских "Лужниках" посетило 72 978 зрителей. Больше в Европе собиралось только на финалах Кубка Англии и Германии.

Матч "Челси" - "Манчестер Сити" на стадионе "Уэмбли" собрал 83 337 зрителей, а за игрой "Бавария" – "Штутгарт" наблюдали 74 064 человека с трибун Олимпийского стадиона в Берлине говорится на официальном сайте РФС

В топ-5 также вошли Кубок Испании (70 000) и Кубок Италии (68 729).

Победителем Кубка России сезона-2025/26 стал московский "Спартак".