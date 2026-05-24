Футболисты "Спартака" победили "Краснодар" и выиграли Кубок России ФК "Спартак" стал 5-кратным обладателем Кубка России

Москва24 мая Вести.В московских "Лужниках" завершился финальный матч Кубка России по футболу, в котором встречались "Спартак" и "Краснодар". Столичный клуб взял верх над южанами, победитель определился в серии пенальти.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Счет на 36-й минуте открыл спартаковец Пабло Солари. На 57-й его сравнял Дуглас Аугусто из "Краснодара".

После 90 минут основного времени игра перешла в серию пенальти, в которой точнее оказались игроки "Спартака" - 4:3.

ФК "Спартак" стал 5-кратным обладателем Кубка России. Ранее красно-белые завоевывали этот титул в 1994-м, 1998-м, 2003-м и 2022 годах.