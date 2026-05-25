Москва25 мая Вести.Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу футбольного клуба в финале Кубка России против "Краснодара".

Карседо выразил удовлетворение достигнутым командой успехом и отметил, что хотел бы извиниться перед вратарем Александром Максименко за его замену перед серией пенальти.

Хочу поблагодарить всех болельщиков и футболистов. Они действительно заслужили эту победу. И хочу попросить прощения у Максименко — он великолепный вратарь и провел матч высочайшего уровня. Но мы приняли решение о замене, исходя из того опыта и багажа, который есть у команды. Сегодня нам удалось выполнить задачу приводятся слова Карседо на сайте Российского футбольного союза (РФС)

24 мая "Спартак" в суперфинале Кубка России обыграл "Краснодар" в серии пенальти (4:3). Основное время закончилось со счетом 1:1. Для столичного клуба это уже пятый трофей.