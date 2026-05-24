Москва24 маяВести.По итогам первого тайма суперфинала Кубка России по футболу московский "Спартак" ведет в счете 1:0 против "Краснодара". Команды бьются за победу в турнире на стадионе "Лужники".
Первый гол за авторством Пабло Солари был забит на 37-й минуте встречи. Позже поле покинул защитник "Спартака" Александер Джику. Он получил травму на 43-й минуте матча. На замену вышел Кристофер Мартинс.
Для столичной команды в случае победы этот трофей станет уже пятым Кубком России.
Ранее сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле 2026 года обнаружило следы запрещенного вещества в пробах нападающего "Спартака" Антона Заболотного.