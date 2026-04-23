"Краснодар" обыграл "Спартак" и вернулся на первое место в РПЛ

Футболисты "Краснодара" обыграли столичный "Спартак" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч в Москве завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

У "Краснодара" отличились Эдуард Сперцян (45+1, пенальти) и Жубал (85). У "Спартака" на 38-й минуте забил Кристофер Мартинс.

Набрав 57 очков, "Краснодар" обошел "Зенит" и вернулся на первое место в таблице РПЛ. В активе "Спартака" — 45 баллов, команда занимает 5 строчку.

Уступив "Краснодару", футболисты "Спартака" лишились даже математических шансов на чемпионство в этом сезоне. До конца чемпионата остается 4 тура (12 очков). При равенстве очков красно-белые в любом случае будут ниже "Краснодара" по результатам очных встреч.

"Спартак" не выигрывал чемпионский титул с 2017 года.