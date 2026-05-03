"Краснодар" обыграл "Акрон" и вернул себе лидерство в чемпионате России "Краснодар" продлил серию без поражений до восьми матчей

Москва3 мая Вести.В матче 28-го тура РПЛ, прошедшем в Самаре, "Краснодар" со счетом 1:0 одержал победу над тольяттинским "Акроном". Единственный и победный гол забил Джон Кордоба (72-я минута), что позволило южанам взять необходимые три очка.

Благодаря этому успеху "Краснодар" возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 63 очка. Команда Мурада Мусаева теперь опережает идущий на втором месте "Зенит" на одно очко за два тура до окончания первенства. Омрачила матч для хозяев и травма лидера: Артем Дзюба получил травму и был заменен на 58-й минуте матча.