"Краснодар" едва не упустил победу над "Факелом", ведя 3:0 "Краснодар" одержал вторую победу подряд в РПЛ, обыграв "Факел"

Москва2 авг Вести."Краснодар" обыграл воронежский "Факел" со счетом 3:2 в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Хозяева вышли вперед уже на четвертой минуте благодаря голу Жубала, после чего Никита Кривцов дважды поразил ворота соперника – на 27-й и 59-й минутах. "Факел" ответил мячами Максима Турищева и Алексея Сутормина в конце встречи, однако сравнять счет не успел.

На 51-й минуте голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев отразил пенальти Акселя Гнапи.

"Краснодар" набрал шесть очков после двух туров. 9 августа команда сыграет в гостях с московским "Спартаком". "Факел", пока не набравший очков, днем позже примет грозненский "Ахмат".

Ранее петербургский "Зенит" обыграл "Оренбург". Встреча завершилась о счетом 3:0.