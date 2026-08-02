"Спартак" одержал волевую победу над "Ахматом" в матче РПЛ "Спартак" в большинстве обыграл "Ахмат" в матче второго тура РПЛ

Москва2 авг Вести.Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл грозненский "Ахмат" в матче второго тура Российской премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Грозном, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У "Спартака" на 39-й минуте забил Кристофер Ву и на 91-й минуте прямым ударом со штрафного – Эсекьель Барко. У хозяев голом с пенальти на 5-й минуте матча отличился Эгаш Касинтура. Он же на 76-й минуте получил красную карточку.

В следующем туре московский клуб сыграет с "Краснодаром", а "Ахмат" проведет матч с воронежским "Факелом".

Ранее "Краснодар" обыграл "Факел" со счетом 3:2 в домашнем матче второго тура РПЛ.