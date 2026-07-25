Футболисты "Спартака" стартовали в новом сезоне с разгрома дебютанта РПЛ "Спартак" разгромил дебютанта РПЛ "Родину" в первом туре чемпионата России

Москва25 июл Вести.Футболисты московского "Спартака" начали новой сезон чемпионата России с разгромной победой над дебютантом Российской премьер-лиги (РПЛ) - столичной "Родиной".

Встреча прошла 25 июля на стадионе "красно-белых" в Тушино и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Маркиньос (24-я минута), Кристофер Мартинс (80) и Данил Пруцев (86).

"Родина" была основана в 2015 году, ее владельцем является российский предприниматель Сергей Ломакин.

В следующем туре "Спартак" встретится на выезде с грозненским "Ахматом", а "Родина" сыграет дома с "Ростовом".

Ранее 25 июля петербургский "Зенит" разгромил на выезде тольяттинский "Акрон" со счетом 5:0, воронежский "Факел" уступил дома махачкалинскому "Динамо" (1:2), а московское "Динамо" и самарские "Крылья Советов" мячей друг другу не забили - 0:0.