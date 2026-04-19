"Спартак" обыграл "Ахмат" и занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ

Москва19 апр Вести.Московский клуб "Спартак" обыграл дома грозненский "Ахмат" со счетом 3:1 в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей забитыми голами отличились Эсекьель Барко (на 21-й минуте), Маркиньос (на 28-й) и Жедсон Фернандеш (на 40-й). У проигравших единственный мяч на счету Максима Самородова (на 41-й минуте).

"Спартак" набрал 45 очков и поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 31 очком занимает девятое место.

В следующем туре "Спартак" 23 апреля на своем поле примет "Краснодар". Из-за перебора желтых карточек в этой встрече не сыграет защитник красно-белых Кристофер Ву. "Ахмат" в тот же день дома встретится с калининградской "Балтикой".