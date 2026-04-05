Москва5 апр Вести.Матч прошел на стадионе "Открытие Арена" в Москве. В первом тайме гости играли активнее и на 23-й минуте успешно разыграли угловой удар. После подачи Батракова мяч в ворота Максименко забил Монтес.

Во втором тайме хозяева активизировались и сумели заработать пенальти за игру рукой в штрафной площади. Удар с точки на 66-й минуте четко реализовал Барко. Через несколько минут гости остались вдесятером, после второй желтой карточки поле покинул Морозов.

"Спартак" усилил натиск на ворота Митрюшкина и на 83-й минуте навес Зобнина четко замкнул Солари. 2:1 - победа красно-белых, которые набирают 41 очко, но остаются на шестом месте в чемпионате России. "Локомотив" имеет 44 очка и идет на третьем месте.