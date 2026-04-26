"Спартак" обыграл "Нижний Новгород" в матче чемпионата России по футболу

"Спартак" на выезде обыграл "Нижний Новгород" "Спартак" обыграл "Нижний Новгород" в матче чемпионата России по футболу

Москва26 апр Вести.Московский "Спартак" одержал победу над клубом "Нижний Новгород" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

Итоговый счет встречи составил 2:1 в пользу столичного клуба. Из "Нижнего Новгорода" на 28 минуте гол забил Адриан Бальбоа, однако хозяевам не удалось сохранить преимущество. "Спартак" сравнял счет с пенальти с помощью Эсекьеля Барко, а решающий мяч забил Роман Зобнин на 72 минуте.

В турнирной таблице чемпионата столичный клуб поднялся на четвертую позицию, набрав 48 очков. "Нижний Новгород" удерживает 15 строчку рейтинга.

Следующая игра "Спартака" назначена на 1 мая. На выезде клуб выступит против самарских "Крыльев Советов".