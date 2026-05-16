Москва16 мая Вести.Московский футбольный клуб "Родина" на выезде разгромила тульский "Арсенал" со счетом 4:1 в заключительном 34 туре, став победителем Лиги Пари (Первой лиги) сезона-2025/2026.

В команде победителей мяч в ворота противника забили Иван Тимошенко (15-я минута), Артем Максименко (19, 40) и Солтмурад Бакаев (50). У "Арсенала" отличился Максим Максимов (51).

Команда из Москвы набрала 68 очков, взяв первое место. Второе место занял воронежский "Факел", на выезде обыгравший ульяновскую "Волгу" (3:0). Команда набрала такое же количество очков, однако уступила "Родине" по дополнительным параметрам.

Основанная в 2015 году, "Родина" впервые стала победителем Первой линии, открыв себе таким образом дорогу в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Право прямого выхода в Российскую премьер-лигу получают клубы, финишировавшие первыми и вторыми в Первой лиге. Спустя год после вылета, по итогам сезона-2024/25, когда воронежцы заняли последнее, 16-е место, "Факел" вернулся в элиту российского футбола.

По итогам сезона в Первой лиге третье место занял екатеринбургский "Урал" (61 очко), четвертым финишировал волгоградский "Ротор" (56). В стыковых матчах за выход в РПЛ "Урал" сыграет с 14-й командой премьер-лиги, а "Ротор" — с 13-й. Соперники клубов определятся 17 мая по итогам заключительного тура РПЛ. Согласно жеребьевке, первые стыковые встречи пройдут на полях клубов Первой лиги.