"Акрон" одержал первую победу в РПЛ в 2026 году, обыграв "Балтику"

"Акрон" одержал первую победу в РПЛ в этом году, обыграв "Балтику" "Акрон" одержал первую победу в РПЛ в 2026 году, обыграв "Балтику"

Москва27 апр Вести.Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" на выезде победил калининградскую "Балтику" в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Данная победа стала для тольяттинцев первой в РПЛ в текущем году.

Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол забил Жилсон Беншимол (54-я минута).

Ранее "Акрон" принял участие в 10 матчах без побед. Предыдущая победа команды была 21 ноября 2025 года, когда "Акрон" победил "Сочи".

"Балтика" же прервала свою беспроигрышную серию из 7 матчей.

Сейчас "Акрон" находится на 10-м месте в турнирной таблице с 27 очками, а "Балтика" – на 5-м с 46 очками.