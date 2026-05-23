ФК "Акрон" проиграл "Ротору", но сохранил место в РПЛ на следующий сезон Футболисты "Акрона" остались в премьер-лиге на сезон-2026/27

Москва23 мая Вести.Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" проиграл "Ротору" в ответном стыковом матче российской премьер-лиги. Встреча проходила в Самаре.

Тольяттинцы потерпели минимальное поражение от гостей из Волгограда – 0:1. Автором единственного гола стал Глеб Шильников, который поразил ворота хозяев на 49-й минуте.

Этого оказалось недостаточно "Ротору" для выхода в РПЛ. Первая встреча соперников завершилась победой "Акрона" 2:0 и за счет разницы забитых и пропущенных голов они и вышли победителями в противостоянии.

"Акрон" сохраняет место в премьер-лиге, "Ротор" проведет следующий сезон дивизионом ниже.