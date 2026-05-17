Москва17 мая Вести.Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" прекратил сотрудничество с главным тренером Зауром Тедеевым. Как сообщает пресс-служба клуба, решение было принято после завершения сезона. Это следует из официального заявления пресс‑службы клуба.

В заключительном, 30-м туре Российской премьер‑лиги "Акрон" потерпел поражение от самарских "Крыльев Советов" со счетом 1:4. По итогам чемпионата команда из Тольятти заняла 13-е место и теперь сыграет в переходных матчах за право остаться в составе против волгоградского "Ротора". Первая встреча запланирована на 20 мая в Волгограде, ответная — 23 мая в Самаре.

В 29-м туре РПЛ "Ростов" обыграл "Акрон" со счетом 3:1.