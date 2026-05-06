Москва6 мая Вести.Назначение Сергея Булатова главным тренером самарского футбольного клуба "Крылья Cоветов" практически в конце сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) полностью себя оправдало. Об этом заявил ИС "Вести" председатель совета директоров ФК Дмитрий Яковлев.

Изначально планировалось, что Булатов войдет в штаб бывшего тренера Магомеда Адиева. Но, по словам Яковлева, "какие-то мысли не совпали", и на сотрудничестве настаивать не стали. Тем не менее в апреле должность все же получил Булатов. Под его руководством клуб обыграл московские "Спартак" и "Локомотив".

Я благодарен Сергею, что он тогда отошел в сторону, но он всегда был рядом. Он постоянно занимался молодежью. А его влияние стало заметно еще в ноябре: когда у нас полкоманды вылетело, именно он готовил "зеленых" ребят, которые пришли выручать… Состав изменился, это факт - играют те, кто раньше сидел на лавке. Но это чисто решение тренеров, они за это отвечают. Мы вообще не лезем в то, кто и как играет. Серега взял на себя эту ответственность, спасибо ему. В такой сложный момент именно он с нами, он рядом и рулит процессом. Нам не нужны перестановки, новички или лишние деньги. У нас есть крутая команда, которая готова работать прямо сейчас. Я считаю, что выбор, который был сделан в пользу Сергея Булатова, он сейчас полностью себя оправдывает сказал Яковлев

Ранее он рассказал, что в текущем сезоне Российской премьер-лиги самарскому клубу пришлось бороться и за место в турнирной таблице, и за само дальнейшее существование.