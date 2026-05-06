Яковлев о перспективах Ракова после травмы: у него очень большой запас

Глава "Крыльев Советов" Яковлев высоко оценил перспективы форварда Ракова Яковлев о перспективах Ракова после травмы: у него очень большой запас

Москва6 мая Вести.Форвард Вадим Раков стал одним из лучших игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ) в текущем сезоне. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" председатель совета директоров самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Дмитрий Яковлев.

Раков, арендованный ФК у московского "Локомотива", осенью 2025 года получил травму, находясь в расположении молодежной сборной России.

Один из лидеров нашей команды, к сожалению, сломался. И за тот короткий промежуток времени, в который он смог себя показать, и, я думаю, до сих пор он считается одним из лучших игроков этого сезона. Я только желаю ему восстановиться в ближайшее время. У него очень большой запас, он слишком молод еще, у него все впереди... Он нам очень сильно помог на старте сезона сказал Яковлев

Ранее он заявил, что за два тура до конца сезона в РПЛ развернулась ожесточенная борьба за победу. Интрига, по его мнению, сохранится до последнего момента.

В апреле "Локомотив" объявил о досрочном прекращении аренды нападающего Вадима Ракова в "Крыльях Советов" из-за травмы футболиста.