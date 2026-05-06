Яковлев о риске вылета "Крыльев Советов" из РПЛ: плана "Б" у нас не было

Яковлев: "Крылья Советов" направили все силы, чтоб остаться в РПЛ Яковлев о риске вылета "Крыльев Советов" из РПЛ: плана "Б" у нас не было

Москва6 мая Вести.Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" в текущем сезоне приложил все усилия, чтобы остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом заявил ИС "Вести" председатель совета директоров ФК Дмитрий Яковлев.

В футбольном сообществе строили прогнозы о том, что "Крылья Советов" могут вылететь из РПЛ и провести пару сезонов в одной из низших лиг с небольшим бюджетом. Однако самарский клуб даже не рассматривал подобный сценарий, отметил Яковлев.

План "Б" мы точно не разрабатывали. Я всегда говорил: давайте доживем до какого-то этапа, а если нужен будет план "Б" - будет план "Б"... Понятно, что выйти обратно в Российскую премьер-лигу - это вдвойне сложнее. И для меня вылететь в Футбольную национальную лигу - это трагедия. Трагедия для всех наших болельщиков. Это трагедия для Самарской области. Поэтому этого нельзя допустить. Мы все силы бросим, бросили, все возможности. У нас план один - идти, остаться в РПЛ сказал Яковлев

Назначение Сергея Булатова главным тренером ФК "Крылья советов", сделанное практически в конце сезона Российской премьер-лиги, полностью себя оправдало, добавил он.

Ранее "Крылья Советов" обыграли московский "Спартак" в матче 28 тура РПЛ.