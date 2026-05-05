Основная задача "Крыльев Советов" – остаться в Премьер-лиге без стыковых матчей "Крылья Советов": главная задача – остаться в Премьер-лиге без стыковых матчей

Москва5 мая Вести.Основная задача ФК "Крылья Советов" – остаться в Премьер-лиге без стыковых матчей. Об этом ИС "Вести" заявил председатель совета директоров клуба Дмитрий Яковлев.

Он добавил, что клуб находится на финишной прямой в достижении этой цели, а значит, что начинается самый сложный этап.

У нас сейчас основная задача все-таки остаться в Премьер-лиге без стыковых матчей. Уже напрямую мы 100% не вылетаем. … Да, путь был длинный, путь такой серьезный, как бы. Как бывший спортсмен, могу сказать, что всегда на финишной прямой всегда сложно. Всегда надо включать какой-то второй резерв, второе дыхание, и, конечно, надо будет завершать. Конечно же, хочется порадовать наших болельщиков. Они очень давно ждут этой радости рассказал Яковлев

Ранее "Крылья Советов" обыграли "Спартак" со счетом 2:1. Эта победа позволила клубу получить 29 очков в таблице РПЛ.