Яковлев рассказал, как в "Крыльях Советов" смогли справиться с кризисом Яковлев о кризисе в "Крыльях Советов": я очень боялся мая

Москва6 мая Вести.В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) самарскому футбольному клубу "Крылья Советов" пришлось бороться и за место в турнирной таблице, и за само дальнейшее существование. Об этом рассказал ИС "Вести" председатель совета директоров ФК Дмитрий Яковлев.

По его словам, по иску компании "РТ‑Капитал" клуб могли признать банкротом, команде не хватало ключевых игроков.

Я очень боялся мая месяца [2026 года], да, май пришел. И я могу сегодня об этом сказать четко: я его очень боялся, потому что понимал, если мы не восстановим тех игроков, которые у нас сломались, не наберем еще дополнительно четыре-пять человек, у нас будет такая же ситуация, которая преследовала нас в октябре, ноябре и декабре. Играть было некому, если ты хочешь решать какие-то задачи. Молодые ребята - это, конечно, хорошо, но если у тебя нет опытных футболистов, которые готовы решать задачу, тебе будет очень сложно сказал Яковлев

Только зимой клуб закрыл долги перед "РТ-Капитал", отметил он.

У нас было очень много проблем параллельных, не связанных с футболом, к сожалению. Эта история с "РТ-Капиталом " наконец-то закончилась... Но все равно небольшой кассовый разрыв мы поймали в феврале. И я думаю, что ни для кого не секрет, что у нас задолженность была перед игроками. Но мы ее быстро закрыли. Были задолженности перед налоговыми службами, тоже очень быстро закрыли. Были у нас проблемы, конечно, и с заявочной компанией в феврале. Но, наверное, основная задача, которая у нас стояла, - это все-таки "РТ-Капитал" закрыть. Потому что у них было желание подать - и с точки зрения юридической составляющей, они полностью правы и соответствовали всем законам Российской Федерации - на банкротство и несостоятельность клуба. Это был, конечно, звоночек такой серьезный, прямо немножко было не по себе, так скажем. Мы декабрь, январь прожили в такой авральной ситуации в плане платежей, платили только в одно направление пояснил Яковлев

По его словам, из-за долговых обязательств "не получалось где-то развиваться". Несмотря на это, удалось заранее подготовиться к зимним сборам.

Конечно, этот кассовый разрыв, который у нас получился, никак не повлиял, я считаю, вообще на жизнь клуба, на тренировочные процессы… Что касается персонала, что касается вообще системы, академии, фонда, поддержания базы, стадиона - у нас никаких вопросов не было. Мы смогли пройти этот путь с высоко поднятой головой заявил Яковлев

Ранее "Крылья Советов" обыграли московский "Спартак" в матче 28 тура РПЛ.