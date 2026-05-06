Москва6 мая Вести.Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" готов и дальше делить свой домашний стадион с тольяттинским "Акроном". Об этом заявил ИС "Вести" председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев.

По словам Яковлева, с владельцем "Акрона" Павлом Морозовым у них "хорошие, прекрасные отношения". Соперничают исключительно на футбольном поле.

У нас прекрасный стадион, достоинство Российской Федерации, Самарской области. Я думаю, что всем прекрасно сейчас известно, что его нужно обслуживать и содержать. Содержание стадиона - недешевое удовольствие. И клуб "Акрон" нам помогает в этом. Помогает, потому что они за игры платят. Они у нас как бы его арендуют, этот стадион. И мы, конечно же, счастливы и рады, что у нас дополнительная финансовая возможность. Плюс к нам приезжают люди, спортивный туризм. Не только "Крылья Советов" играют с топами Российской премьер-лиги, но и "Акрон" играет... Это дополнительные средства, которые регион получает от туристов